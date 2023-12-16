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В Италии заметили влияние Мелони в отсутствии вето Орбана по членству Украины в ЕС

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила своего коллегу из Венгрии Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Такое мнение высказал колумнист Карло Николато в своей статье для итальянской газеты Libero в пятницу, 15 декабря.

«Орбан в конце концов выбрал не принимать решение и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — сказано в материале.

Автор статьи предположил, что такой порядок действий был оговорен между политиками перед саммитом. Он высказал мнение, что Орбан покинул зал голосования, поскольку это был «согласованный заранее» план.

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Ранее, 15 декабря, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество. Он также отметил, что решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально» и подчеркнул, что Орбан не участвовал в его принятии.

В тот же день Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

Перед этим, 14 декабря, саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что республика намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку — позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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