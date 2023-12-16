В Италии заметили влияние Мелони в отсутствии вето Орбана по членству Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила своего коллегу из Венгрии Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Такое мнение высказал колумнист Карло Николато в своей статье для итальянской газеты Libero в пятницу, 15 декабря.

«Орбан в конце концов выбрал не принимать решение и покинул зал, но важнейшую роль сыграла Мелони, которая провела с ним встречу перед началом саммита», — сказано в материале.

Автор статьи предположил, что такой порядок действий был оговорен между политиками перед саммитом. Он высказал мнение, что Орбан покинул зал голосования, поскольку это был «согласованный заранее» план.

Ранее, 15 декабря, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество. Он также отметил, что решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально» и подчеркнул, что Орбан не участвовал в его принятии.

В тот же день Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

Перед этим, 14 декабря, саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что республика намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку — позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.