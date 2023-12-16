Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Облачность, небольшой снег, гололедица и до –6 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 16 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться в диапазоне –6…–4, ночью незначительно похолодает — до –7…–5 градусов.
В Московской области прогнозируют днем –8…–3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –10.
Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
15 декабря специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил о том, что высота сугробов в столице достигла максимума за 150 лет. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал, заявил он.
Циклон «Ваня» обрушился 15 декабря на Москву. Снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах. О последствиях погодного явления рассказала корреспондент «Известий» Дарья Малахова.
13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воскресенье принесет в столицу плюсовую температуру. При этом рекордные по высоте сугробы не растают, отметил он.