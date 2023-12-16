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Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Malte Ossowski
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Опрос, проведенный изданием Bild, результаты которого опубликованы в пятницу, 15 декабря, показывает, что около 60% немцев хотели бы, чтобы в 2024 году состоялись досрочные выборы в парламент страны.

В опросе поучаствовал 1001 человек со всей Германии. Из результатов опроса следует, что досрочных выборов хотели бы 59% граждан ФРГ.

27% респондентов выразились однозначно против, 14% воздержались.

Зияющая дыра: Германия начнет 2024 год без бюджета
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8 декабря премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер 8 декабря сообщил, что не согласен с коалицией «Светофор» (СДПГ, «Зеленые», СвДП) из-за затягивания по принятию бюджета на 2024 год. Он отметил, что ситуация в Германии накаляется, а правящая коалиция находится в шатком положении и «не может представить проект бюджета на 2024 год, который обещала до Рождества», заключил Зедер, добавив, что Германия теряет свои позиции, хотя когда-то являлась лидером в финансовой сфере Европы.

7 декабря сообщалось, что кабмин ФРГ не смог вовремя согласовать бюджет на 2024 год.

Ранее, в конце ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на тему поиска выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении он заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии. Зедер, комментируя выступление Шольца, заявил, что правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

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