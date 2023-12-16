Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Опрос, проведенный изданием Bild, результаты которого опубликованы в пятницу, 15 декабря, показывает, что около 60% немцев хотели бы, чтобы в 2024 году состоялись досрочные выборы в парламент страны.
В опросе поучаствовал 1001 человек со всей Германии. Из результатов опроса следует, что досрочных выборов хотели бы 59% граждан ФРГ.
27% респондентов выразились однозначно против, 14% воздержались.
8 декабря премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер 8 декабря сообщил, что не согласен с коалицией «Светофор» (СДПГ, «Зеленые», СвДП) из-за затягивания по принятию бюджета на 2024 год. Он отметил, что ситуация в Германии накаляется, а правящая коалиция находится в шатком положении и «не может представить проект бюджета на 2024 год, который обещала до Рождества», заключил Зедер, добавив, что Германия теряет свои позиции, хотя когда-то являлась лидером в финансовой сфере Европы.
7 декабря сообщалось, что кабмин ФРГ не смог вовремя согласовать бюджет на 2024 год.
Ранее, в конце ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на тему поиска выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении он заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии. Зедер, комментируя выступление Шольца, заявил, что правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.