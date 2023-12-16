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Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

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Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»
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В Краснодарском крае при строительстве дорожной развязки федеральных трасс А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь дорожники обнаружили древний некрополь, где находилось более 20 погребений. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

На площади около 2 тыс. кв. м был обнаружен участок древнего могильника, который датируется IV–III веками до н.э. В них до наших дней сохранились личные вещи погребенных, которые, по мифам, должны были сопровождать их в загробном мире. Здесь археологи нашли развалы амфор и столовой посуды, оставшиеся от поминальных тризн.

По словам ученых, древнее поселение, рядом с которым находился некрополь, могло находиться на месте села Верхнебаканский. Археологи предполагают, что там проживали представители местных эллинизированных племен.

«Реконструкция образа жизни погребенных ― это тоже часть нашей работы. С другой стороны, античные авторы оставили очень мало свидетельств о варварах на окраинах ойкумены. Даже учитывая то, что мы нашли погребение воина и его коня, необязательно говорит о том, что неподалеку располагалось укрепленное поселение или застава. <...> Некоторые из погребенных, скорее всего, состояли в родственных отношениях, потому что в конце концов оказались в одной могиле. Помимо мужских погребений есть и женские», ― заявила старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

По ее словам, по окончании исследовательских работ артефакты передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник.

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В мае стало известно, что на территории шести районов Иркутской области археологи за последний год обнаружили 20 стоянок и захоронений.

По словам заместителя службы по охране объектов культурного наследия региона Марии Назаровой, обнаруженные объекты археологического наследия ― уникальные источники информации о зарождении и развитии культуры древнего населения региона от каменного века до средневековья.

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