В Израиле рассказали о потерях ХАМАС
Потери палестинского сопротивления с начала наземной операции Израиля составили около 6 тыс. бойцов, рассказал «Известиям» источник в израильских армейских кругах.
С момента активизации наземных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе 28 октября потери военного крыла палестинского сопротивления достигли 6 тыс. человек. Ожесточенные бои ведутся на севере и юге Газы.
По словам собеседника «Известий», эти цифры приблизительны, поскольку точные данные о потерях в условиях войны невозможно посчитать. При этом, согласно открытым источникам, общее количество бойцов ХАМАС составляет 20–50 тыс. человек.
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Игра на затопление: потери ХАМАС в секторе Газа составили 6 тыс. бойцов