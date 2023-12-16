Еврокомиссия приступила к разработке дальнейших шагов по Украине

Еврокомиссия (ЕК) с целью реализации решения о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в состав Евросоюза (ЕС) уже запустила подготовку дальнейших необходимых шагов, заявили «Известиям» в ЕК.

«Вступление [в ЕС] есть и останется процессом, основанном на заслугах и полностью зависящим от объективного прогресса, достигнутого страной. Мы готовим следующие шаги по процедуре [открытия переговоров]», — говорится в ответе Еврокомиссии на запрос «Известий».

14–15 декабря в Брюсселе прошел саммит ЕС, ключевым решением которого стало решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией, а также предоставление статуса кандидата Грузии.

Решение по Украине принято не единогласно: в момент голосования в помещении, где проходило мероприятие, отсутствовал премьер-министр Виктор Орбан. По сообщениям СМИ, его попросил об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц.

До этого Будапешт заявлял, что не поддерживает начало переговоров с Киевом, поскольку тот не выполнил три из семи предварительных условий для начала таких переговоров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кто в ЕС, кто по дрова: решение по Украине ведет Европу к расколу