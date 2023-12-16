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Посол Израиля заявил об отсутствии планов на новогоднее перемирие в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/XinHua/Rizek Abdeljawad
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Новогоднее перемирие между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в Газе не планируется. Об этом 16 декабря заявил посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви.

«Нет, не думаю [что перемирие будет]. Потому что у нас есть две задачи, о которых я всегда повторяю. Это уничтожение террористических структур ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Так что эти две задачи мы должны выполнить. К тому же ни мы, ни ХАМАС не празднуем Рождество в это время. Новый год наш тоже в сентябре. И вообще, это не причина, чтобы прекратить какие-то военные операции», ― рассказал посол в беседе с ТАСС.

Как отметил Бен Цви, вопрос перемирия будет рассматриваться в совсем отличном от нынешнего свете, если палестинские радикалы «сложат оружие». Тем не менее посол считает, что в ближайшее время ничего подобного не предвидится.

Дипломат подчеркнул, что употребление слова «перемирие» в контексте палестино-израильского конфликта не совсем корректно.

«Речь идет о прекращении огня или временном прекращении боевых действий. Но на данном этапе я этого не вижу», ― резюмировал Бен Цви.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Ранее, 13 декабря, стало известно, что ХАМАС не реагирует на предпринятые в последние дни попытки посредников возобновить переговоры об освобождении заложников.

За день до того Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ранее, 8 декабря, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены, в то время как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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