На картине «Ночной дозор» Рембрандта обнаружили ранее неизвестный свинцовый слой

Ранее неизвестный свинцовый слой обнаружили европейские ученые на картине «Ночной дозор» Рембрандта. Их выводы были опубликованы в пятницу, 15 декабря, в научном журнале Science Advances.

«Примененные подходы позволили нам выявить ранее неизвестный слой в картине Рембрандта «Ночной дозор», который, предположительно, защищал холст от влаги перед тем, как на него был нанесен слой из кварцевого грунтовочного материала. Наличие этой прослойки объясняет то, почему на некоторых участках полотна присутствуют скопления свинцового «мыла», несмотря на предположительное отсутствие в них соединений свинца», — говорится в исследовании.

Ученые смогли сделать это открытие с помощью рентгеновского нанотомографа и специализированного микроскопа. Процесс реставрации картины был официально начат государственным музеем Нидерландов в июле 2019 года.

Ранее, 12 сентября, в Голландии нашли похищенную в 2020 году картину Ван Гога. Поиски картины совместно велись голландской полицией и известным арт-детективом Артуром Брандом. По его словам, правоохранители и сам Бранд часто выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.