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Гукасян заявил о нераскрытии всего своего потенциала в бою с Рамиресом

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Фото: РЕН ТВ
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Несмотря на победу над Джемини Рамиресом в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся в Челябинске 15 декабря, российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян считает, что ему не удалось полностью раскрыть свой потенциал в поединке.

«Я не раскрыл весь свой потенциал, мог бы увереннее выиграть у оппонента. Американец очень неудобный — высокий и левша», ― рассказал россиянин.

По словам боксера, малое количество раундов также не дало ему полностью показать всё, на что он способен.

Гукасян считает, что каждая победа по-своему важна, поскольку это очень тяжелый труд и «литры пролитого пота» на протяжении многих лет.

«Мне 34 года, моему сопернику 22. Я ровно 22 года занимаюсь боксом. Представляете, сколько это проделанной работы?» ― поделился победитель боя.

Россиянин не планирует останавливаться на достигнутом и уже после Нового года собирается продолжить тренировки, чтобы достичь новых высот.

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По результатам состоявшегося 15 декабря поединка Гукасян выиграл единогласным решением судей. Второй бой турнира проходил между боксерами в среднем весе. Поединок прошел в формате четырех раундов по три минуты.

Все раунды судьи отмечали «неудобность» Рамиреса: он выше Гукасяна, рабочая рука у него левая. К тому же американец старался держать дистанцию и работать с дальнего боя, ожидая выпадов от россиянина. Четвертый раунд начался с активных действий боксеров — оба вступили в бой, обмениваясь равноценными ударами. Однако победу судьи единогласно присудили Гукасяну.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря в Челябинске состоялось четыре боя. В главном поединке встретились российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

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