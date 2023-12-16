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Добсон прокомментировал свое поражение в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: РЕН ТВ
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Американский боксер Питер Добсон, проигравший бой россиянину Игорю Свиридченкову в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря, заявил, что готов снова приехать в Россию и встретиться с оппонентом на ринге.

«Спасибо за опыт. Я вернусь через месяц, если хотите. В этот раз я не тренировался как следует, у меня была всего лишь неделя для подготовки», ― заявил Добсон.

По словам американца, на родине с ним никто не рискует выходить на бой, поэтому он с удовольствием выступил бы в России еще раз.

«Думаю, я победил бы, будь у меня чуть больше времени для тренировки», ― объяснил боксер.

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На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске ожидается сразу несколько российско-американских схваток

По результатам поединка на ринге дворца спорта «Юность» в Челябинске российский боец Игорь Свиридченков одержал победу над бойцом из США Питером Добсоном в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Для Свиридченкова это был дебютный поединок в профессиональном боксе. 33-летний Добсон впервые выступал в России.

Первый раунд завершился в пользу спортсмена из России. Таким же успешным для Свиридченкова оказался и второй раунд. В течение 20 секунд россиянин нанес противнику серию мощных и быстрых ударов. В третьем и четвертом раундах Добсон попытался отыграться, однако на каждую его атаку Свиридченков отвечал без промедлений.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря в Челябинске состоялось четыре боя. В главном поединке встретились российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

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