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Новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стал победивший Джонсона Максим Бабанин

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боксер Максим Бабанин победил американца Кевина Джонсона в главном поединке между супертяжами в боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся 15 декабря в Челябинске на ринге дворца спорта «Юность».

Состязание спортсменов длилось все шесть раундов и завершилось единогласным решением судей о победе россиянина. Таким образом, Максим Бабанин стал новым чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

С первого раунда Бабанин бросился в атаку, удачно попав противнику по корпусу, на что Джонсон не преминул мощно ответить. В следующем раунде было видно, что на ринг вышли два профессионала, как отмечали комментаторы, несмотря на то, что Бабанин опытный любитель, а Джонсон — чемпион профессионального бокса. Однако американец пропустил немало серьезных ударов от соперника.

В третьем раунде Бабанин осыпает Джонсона ударами, уводя в защиту, сам же удачно уворачивается от ответов. Россиянин смог серией ударов по корпусу пресечь попытку американца загнать его в угол, однако пропустил жесткий удар по голове.

Джонсон в четвертом раунде включил работу ногами. Активно стал бить левой рукой, но в основном мимо. Заманить Бабанина в ближний бой и заставить его пойти в атаку ему не удалось, тот следовал выбранной тактике.

К пятому раунду силы Джонсона стали иссякать, к тому же Бабанин не тот боксер, которого можно победить за счет одной левой, отмечали комментаторы поединка.

К заключительному, шестому раунду, спортсмены заметно устали: пропускали больше ударов. Меньше чем за минуту до конца боя Бабанин пропустил сильный удар по голове и пошел бить в ответ, пока не раздался гонг.

Единогласным решением судей победу в поединке одержал Максим Бабанин.

Удар свыше: сможет ли Максим Бабанин разбить опытного Джонсона
На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске ожидается сразу несколько российско-американских схваток

Перед боем, на церемонии взвешивания 14 декабря, Джонсон упрекнул Бабанина за лишний вес. Он указал на свой торс и отметил «пять килограммов сексуальности» у себя, в отличие от россиянина, которому стоило бы «позаботиться о себе», сказал американец. Однако лишние 5 кг, на которые россиянин превзошел американца, не помешали ему стать чемпионом.

Ранее в этот день российский боксер Игорь Свиридченков одержал победу над бойцом из США Питером Добсоном. Для Свиридченкова это был дебютный поединок в профессиональном боксе. 33-летний Добсон впервые выступал в России.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря состоялись четыре боя. В главном поединке сразились российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США), российский боксер победил.

Еще в двух боях турнира противостояли друг другу боксеры из России и США. Бой между Игорем Свиридченковым и Питером Добсоном завершен победой россиянина. И чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян, который победил американца Джемини Рамиреса. Он выиграл единогласным решением судей.

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