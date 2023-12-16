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В СМИ рассказали о планах Аргентины передать Украине два неисправных вертолета

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Фото: Commons.wikimedia.org/Евгений Кель
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Аргентина хочет передать Украине два купленных у России транспортных вертолета Ми-171E. Правда, оба они сейчас неисправны, о чем в пятницу, 15 декабря, сообщил портал Noticias Urbanas.

«Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье VII вертолетной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине», — сказано в публикации.

Отмечается, что эти вертолеты поступили в Аргентину в 2011 году для участия в арктических кампаниях. Вопрос их передачи Киеву обсуждался во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Буэнос-Айрес.

На данный момент вертолеты, по информации издания, не используются, так как нуждаются в ремонте.

Официально информации о передачи вертолетов Украине нет.

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Ранее, 14 декабря, бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что просьбы со стороны минобороны Украины к США о поставках новейшего оружия говорят о панике президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что Киев никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache, также как и системы противовоздушной обороны (ПВО) THAAD.

При этом 12 декабря обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12 написал, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. В статье Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки и, в частности, на Аргентине.

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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