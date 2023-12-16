Gazeta Wyborcza узнала о нехватке денег на зарплаты сотрудникам канцелярии Туска
Сотрудникам канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска нечем выплачивать зарплаты, сообщает 15 декабря Gazeta Wyborcza со ссылкой на главу канцелярии Яна Грабца.
По его словам, к сложившейся ситуации привели плохо спланированный администрацией премьера Матеуша Моравецкого бюджет, высокие зарплаты и 100 новых сотрудников, нанятых во время избирательной кампании.
«Первый обзор бюджета в канцелярии премьер-министра приносит удивительные данные. Оказывается, в канцелярии, управляемой бывшим премьер-министром, не хватит средств на выплату заработной платы работникам в декабре. Не хватает 3 млн злотых. Речь идет прежде всего о зарплатах чиновников, которые занимаются безопасностью страны, отношениями с другими государствами», — сказал Грабец на пресс-конференции, изучив финансовые данные канцелярии предыдущего премьер-министра.
13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров. 12 декабря депутаты сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Оно сменило кабинет министров Матеуша Моравецкого.
15 декабря Туск заявил, что Европейский союз разморозит €5 млрд, предназначенных для Польши. Средства будут выделены из Фонда восстановления после пандемии коронавируса. Они были заблокированы из-за претензий к соблюдению европейских норм верховенства права.