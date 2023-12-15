Гукасян единогласным решением судей победил Рамиреса

Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян победил американца Джемини Рамиреза в боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоялся 15 декабря в Челябинске. Гукасян выиграл единогласным решением судей.

Второй бой турнира проходил в среднем весе. Поединок прошел в формате четырех раундов по три минуты. Четвертый раунд начался с активных действий боксеров — оба вступили в бой, обмениваясь равноценными ударами. Однако победу судьи единогласно присудили Гукасяну.

После победы россиянин отметил, что четырех раундов ему не достаточно, чтобы показать весь свой потенциал.

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