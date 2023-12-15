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«Триколор» открыл возможность смотреть спутниковые каналы на смартфоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Оператор «Триколор» дополнил свое мобильное приложение «Второй экран» функцией, позволяющей смотреть спутниковые телеканалы на смартфоне даже без подключения приставки к интернету. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Больше нет необходимости спорить о том, какой фильм выбрать вечером. В приложении можно выбрать интересное кино, узнать новое об актерах и с помощью смартфона запустить понравившийся канал на большом экране, чтобы смотреть всей семьей. А если вкусы не совпадают — наедине с собой пересмотреть любимый фильм на смартфоне в независимом режиме», — пояснила директор департамента новых продуктов «Триколор» Юлия Кудряшова.

Новый функционал доступен сразу же после привязки телефона к приставке — входа в профиль по Триколор ID. В приложении можно настроить режимы показа спутниковых каналов на телефоне — «зеркальный» или «независимый». Первый означает, что телевизор и мобильное устройство будут транслировать один и тот же канал, а во втором — разные. Смартфон также может быть связан сразу с двумя телевизорами, если в домашней сети есть двухтюнерная приставка.

Запустить трансляцию можно из телегида, карточки канала и карточки передачи с помощью одной кнопки. Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, телевизор и смартфон должны быть связаны одной сетью Wi-Fi (в том числе без интернета).

С помощью приложения смартфон можно использовать как пульт от приставки. Оно позволяет следить за телепрограммой, читать статьи об интересных шоу, фильмах и сериалах. Также во «Второй экран» интегрировано голосовое управление ― голосом можно включать и выключать приставку, менять громкость, переключать каналы, ставить на паузу и перематывать эфир. Функции доступны для приставок, подключенных к интернету.

Приложение «Второй экран» доступно для скачивания в Google Play.

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