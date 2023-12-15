«Триколор» открыл возможность смотреть спутниковые каналы на смартфоне
Реклама. Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания». LdtCK7eVi
Оператор «Триколор» дополнил свое мобильное приложение «Второй экран» функцией, позволяющей смотреть спутниковые телеканалы на смартфоне даже без подключения приставки к интернету. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Больше нет необходимости спорить о том, какой фильм выбрать вечером. В приложении можно выбрать интересное кино, узнать новое об актерах и с помощью смартфона запустить понравившийся канал на большом экране, чтобы смотреть всей семьей. А если вкусы не совпадают — наедине с собой пересмотреть любимый фильм на смартфоне в независимом режиме», — пояснила директор департамента новых продуктов «Триколор» Юлия Кудряшова.
Новый функционал доступен сразу же после привязки телефона к приставке — входа в профиль по Триколор ID. В приложении можно настроить режимы показа спутниковых каналов на телефоне — «зеркальный» или «независимый». Первый означает, что телевизор и мобильное устройство будут транслировать один и тот же канал, а во втором — разные. Смартфон также может быть связан сразу с двумя телевизорами, если в домашней сети есть двухтюнерная приставка.
Запустить трансляцию можно из телегида, карточки канала и карточки передачи с помощью одной кнопки. Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, телевизор и смартфон должны быть связаны одной сетью Wi-Fi (в том числе без интернета).
С помощью приложения смартфон можно использовать как пульт от приставки. Оно позволяет следить за телепрограммой, читать статьи об интересных шоу, фильмах и сериалах. Также во «Второй экран» интегрировано голосовое управление ― голосом можно включать и выключать приставку, менять громкость, переключать каналы, ставить на паузу и перематывать эфир. Функции доступны для приставок, подключенных к интернету.
Приложение «Второй экран» доступно для скачивания в Google Play.