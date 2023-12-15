В отношении врио зампреда правительства Забайкалья возбудили уголовное дело

В отношении временно исполняющего обязанности зампреда правительства Забайкальского края возбуждено уголовное дело. Об этом «Известиям» сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу, 15 декабря.

Представитель УМВД рассказал, что подозрения касаются периода, когда чиновник состоял на службе в Екатеринбурге.

«Следователями главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург и в настоящее время принимает участие в следственных действиях», — рассказал он.

По словам Горелых, в доме подозреваемого и на месте его работы проведены обыски.

Ранее в тот же день сообщалось о задержании бывшего заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина.

Как уточняет «Газета.Ru», Дубровин работал в качестве замминистра строительства Свердловской области в 2017–2019 годах. С 2020 года чиновник возглавлял управление капитального строительства по региону. Летом 2023 года он вступил в должность и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края, однако накануне, 14 декабря, был освобожден от нее.