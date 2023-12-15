Свиридченков одержал победу над Добсоном в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Игорь Свиридченков одержал победу над бойцом из США Питером Добсоном в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря. Поединок состоялся в Челябинске, на ринге дворца спорта «Юность».

Для Свиридченкова это был дебютный поединок в профессиональном боксе. 33-летний Добсон впервые выступал в России, сообщил «Спорт-Экспресс».

Первый раунд завершился в пользу спортсмена из России. Таким же успешным для Свиридченкова оказался и второй раунд. В течение 20 секунд россиянин нанес противнику серию мощных и быстрых ударов.

«По скорости Свиридченков сильно опережает Добсона. Но американец успел проскользнуть ему под руку… Сушит бой Питер Добсон: не столько пытается атаковать, сколько пытается помешать Свиридченкову», — отметил комментатор.

В третьем и четвертом раундах Добсон попытался отыграться, однако на каждую его атаку Свиридченков отвечал без промедлений.

Присуждение победы в турнире Игорю Свиридченкову стало единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном бою сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также противостоят друг другу боксеры из России и США. Бой между Игорем Свиридченковым и Питером Добсоном завершен, далее встретиться на ринге предстоит Эдгару Гукасяну и Джемини Рамиресу.