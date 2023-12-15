Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха заявил, что президент России Владимир Путин сказал правду, назвав премьер-министров Словакии Роберта Фицо и Венгрии Виктора Орбана политиками, защищающими интересы своих государств. Об этом 15 декабря он написал в Telegram-канале.

«Либеральные СМИ бьются о землю, потому что президент РФ Владимир Путин заявил, что Роберт Фицо и Виктор Орбан защищают государственные интересы своих стран. Он сказал только правду», — отметил Блаха.

По его словам, Фицо и Орбан являются патриотами и оберегают свои народы.

Вице-спикер Словакии подчеркнул, что Евросоюзу необходимо вернуться к идее французского генерала Шарля де Голля о том, что Европа должна быть союзом всех ее народов, в которой будет соблюдаться принцип укрепления национального суверенитета, и она не будет «лишь послушным пуделем США».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе «Итогов года» 14 декабря, о том, что страны, отстаивающие свои интересы, как Венгрия, достаточно сознательны и независимы, и называть их пророссийскими просто неправильно.

До этого, 15 декабря, Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один саммит, посвященный данному вопросу.