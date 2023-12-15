Путин сообщил о резком увеличении количества сдающихся в плен бойцов ВСУ

Количество сдающихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось, сообщил в пятницу, 15 декабря, президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — заявил глава государства.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей недели в плен сдались 82 украинских военнослужащих. Из них 25 человек только за прошедшие сутки, уточнили в ведомстве.

14 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что среди бойцов ВСУ нарастает недовольство планами руководства киевского режима воевать до последнего украинца. Сами пленные среди прочего заявили, что терпение военнослужащих Украины находится на исходе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.