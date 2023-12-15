Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении 26 украинских беспилотников над Крымом
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об убийстве по ошибке троих заложников в секторе Газа
Экономика
Правительство РФ скорректировало ряд параметров льготной ипотеки
Политика
Путин сообщил о запрете банкам взимать комиссию со всех пенсионеров за оплату ЖКХ
Армия
Путин сообщил о резком увеличении количества сдающихся в плен бойцов ВСУ
Происшествия
Сальдо сообщил о 15 сбитых воздушных целях над Геническим округом
Мир
Вице-спикер парламента Словакии оценил объективность Путина
Армия
Путин заявил о развитии стратегических сил сдерживания РФ
Происшествия
Развозжаев сообщил об уничтожении беспилотника над морем в Севастополе
Общество
Путин заявил о пресечении любого вмешательства в дела России
Общество
Минюст РФ внес актера Анатолия Белого в реестр иностранных агентов
Общество
Путин согласился с идеей шире представить достижения СССР на выставке «Россия»
Спорт
Гукасян единогласным решением судей победил Рамиреса
Спорт
Свиридченков одержал победу над Добсоном в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Спорт
Роберт Морено назначен на пост главного тренера ФК «Сочи»
Сюжет:

Путин сообщил о резком увеличении количества сдающихся в плен бойцов ВСУ

Путин: количество сдающихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось
0
Фото: ТАСС/Полегенько Александр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество сдающихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось, сообщил в пятницу, 15 декабря, президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — заявил глава государства.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей недели в плен сдались 82 украинских военнослужащих. Из них 25 человек только за прошедшие сутки, уточнили в ведомстве.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

14 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что среди бойцов ВСУ нарастает недовольство планами руководства киевского режима воевать до последнего украинца. Сами пленные среди прочего заявили, что терпение военнослужащих Украины находится на исходе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023