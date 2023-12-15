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Гукасян заявил о настрое на победу перед боем с Рамиресом

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Фото: скриншот
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Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян в пятницу, 15 декабря, рассказал «Известиям», что в предстоящем поединке с Джемини Рамиресом он настроен на победу.

Боксер отметил, что находится в прекрасном настроении. Поддержать бойца приехали друзья. Как заметил спортсмен, у него много болельщиков, и он чувствует поддержку своего тренера и команды.

«Настрой боевой, приехал за победой, я выиграю этот бой», — сказал Гукасян.

По словам спортсмена, весь вчерашний вечер он набирался сил перед боем — много спал, отдыхал, а также гулял по холодному Челябинску.

Ранее в этот день Гукасян уже упоминал о настрое на будущий поединок. После взвешивания он также устроил небольшую тренировку прямо в холле гостиницы, надев боксерские перчатки и показав несколько ударов.

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Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед встречей на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая состоится в Челябинске. Россиянин оказался тяжелее боксера из США — 75 кг у Гукасяна против 74,7 кг у Рамиреса.

Ранее, 13 декабря, боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев пожелал удачи Гукасяну в предстоящей схватке с американцем. Он добавил, что вопрос о том, удастся ли россиянину противостоять сопернику, даже не стоит. Но бой не будет простым, констатировал спортсмен.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса, на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

Турнир состоится в челябинском дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 15 декабря в 21:00 мск (23:00 — по челябинскому времени). Трансляция же боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 мск.

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