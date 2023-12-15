Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным
Общество
Правительство РФ утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года
Мир
ЕС проведет новый саммит по Украине в начале 2024 года
Мир
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
Мир
WP указал на негативные последствия для Евросоюза из-за вступления Украины
Экономика
Российские банки решили поднять ставки по вкладам
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Армия
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
Мир
Конгресс США ограничил полномочия президента по выводу страны из НАТО
Политика
В ГД раскритиковали Шольца за предложение Орбану сходить за кофе в ходе голосования
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударах по двум контейнеровозам
Экономика
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
Мир
Логвинов назвал согласие на переговоры об Украине шагом к саморазрушению ЕС
Происшествия
Связь с российскими дальнобойщиками потеряли из-за метели в Казахстане
Мир
На Украине заявили, что взорвавший гранаты депутат заранее это спланировал
Сюжет:

Сальдо сообщил о 15 сбитых воздушных целях над Геническим округом

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области Генический округ подвергся серьезному ракетному обстрелу противника. Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей. Дорогие земляки, на землю падают осколки и обломки — будьте осторожны! Ракетная опасность не отменена!» — написал он.

Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада
Насколько популярность главкома ВСУ Залужного опасна для Зеленского

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о работе в городе системы противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, над морем был сбит беспилотник. Глава города уточнил, что, по информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023