Сальдо сообщил о 15 сбитых воздушных целях над Геническим округом

В Херсонской области Генический округ подвергся серьезному ракетному обстрелу противника. Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент сбито уже не менее 15 целей. Дорогие земляки, на землю падают осколки и обломки — будьте осторожны! Ракетная опасность не отменена!» — написал он.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о работе в городе системы противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, над морем был сбит беспилотник. Глава города уточнил, что, по информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.