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Развозжаев сообщил об уничтожении беспилотника над морем в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Севастополе над морем сработала система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбит беспилотник. Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — указал он.

Развозжаев добавил, что контроль обстановки продолжается, и призвал доверять только официальной информации.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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