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Маск оценил принятие военного бюджета США

Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на проект военного бюджета США
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP
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Американский миллиардер Илон Маск оценил двумя восклицательными знаками принятие оборонного бюджета США на 2024 год c выделением средств Украине. Его комментарий появился 15 декабря в социальной сети X (бывш. Twitter).

Таким образом он ответил на пост режиссера Робби Старбака на эту же тему. В своем тексте Старбак иронично поздравил американских граждан с голосованием конгрессменов за увеличение сумм «на тотальное предательство Украины».

Проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд был одобрен накануне, 14 декабря. Его поддержали 310 членов палаты представителей, против высказались 118, из них 45 являются членами Демократической партии и 73 — Республиканской. До этого он был одобрен сенатом, а далее поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

В этом году бюджетные ассигнования на нужды американской обороны были увеличены примерно на 3%, указывает «Газета.ru».

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Ранее, 14 декабря, немецкая газета Die Zeit отметила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом. Отмечалось, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», однако сейчас все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия были напрасными.

До этого, 12 декабря, во время встречи с Зеленским Байден объявил о своем распоряжении выделить Украине еще $200 млн, но добавил, что возможности Вашингтона помогать ей приближаются к окончанию.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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