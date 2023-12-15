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Газовую котельную в селе Сокол на Сахалине запустят в мае 2024 года

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В селе Сокол в Долинском районе Сахалинской области в мае 2024 года намерены запустить модульную газовую котельную, призванную заменить объект, работающий на угле. Об этом сообщает региональное правительство.

Необходимое для работы котельной оборудование уже завезено. Сейчас специалисты занимаются его подключением и настройкой.

«Котельная полностью автоматизирована и будет снабжена ресурсами для автономной работы. Когда работа будет отлажена, объект сможет работать без постоянного присутствия специалиста», — рассказал руководитель филиала ресурсоснабжающей компании «ИКС-Южно-Сахалинск» Роман Сибикин.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, работающие на голубом топливе котельные в Долинском районе также возводят в селах Покровка, Быков, Стародубское, Советское и в самом райцентре.

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