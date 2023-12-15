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Путин назвал Конституцию РФ живым организмом

Путин: в результате внесения поправок в Конституцию выросла роль парламента
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Президент России Владимир Путин 15 декабря назвал Конституцию РФ живым организмом, отметив, что в результате внесения поправок в 2020 году выросла, в частности, роль парламента.

«Конституция, которую мы рассматриваем всё время как живой организм, конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия и укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания», — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил лидеров фракций на встрече за консолидированную позицию и «единый фронт» на международных площадках.

«Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом. Можно вполне употребить такую военную терминологию», — сказал он.

По словам главы государства, российские парламентарии оказывают большую помощь фронту и жителям новых регионов.

«Знаю, что представители ваших партий не только выражают свое твердое мнение по ключевым вопросам, но сейчас и принимают участие в специальной военной операции, вместе сражаются за Россию», — добавил он, указав на помощь военнослужащим, их семьям, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Президент также подчеркнул, что уровень парламентской культуры в стране стал очень высоким и не позволяет переходить к крайностям, несмотря на споры. Он отметил, что, несмотря на все споры, «удается выстраивать работу цивилизованным образом, с уважением относиться к альтернативной точке зрения».

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Ранее, 12 декабря, Путин назвал принятые ранее поправки к Конституции РФ необходимыми. Он подчеркнул, что изменения Основного закона были связаны с усилением вектора развития России, направленного на подтверждение традиционных ценностей, историческую преемственность поколений и ряд других социальных вопросов.

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