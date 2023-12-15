Обратившаяся к Путину военнослужащая получила ветеранское удостоверение

СКР восстановил права военнослужащей Юлии Березы, которая в ходе «Итогов года» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 15 декабря, на своем сайте.

14 декабря Береза попросила главу государства помочь с оформлением ей и ее супругу удостоверений ветерана боевых действий, а также с обеспечением социальной поддержки матери, проживающей в другом регионе. В тот же день СКР провел личную встречу с военнослужащей.

«Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации права военнослужащих в кратчайшие сроки были восстановлены. В торжественной обстановке Юлии Березе и ее супругу вручены удостоверения ветерана боевых действий Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителем военного следственного отдела СКР по Самарскому гарнизону был проведен личный прием матери военнослужащей.

«Женщина была уведомлена, что офицерами ведомства принимаются меры для обеспечения ее мерами социальной поддержки как члена семьи ветерана боевых действий Российской Федерации», — уточнили в СКР.

Берёза в свою очередь, поблагодарила Следственный комитет за оперативную помощь.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам Следственного комитета за оперативность, за быструю качественную работу. Спасибо большое, что помогли мне реализовать мои права», — заявила военнослужащая.

До этого, в октябре, Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Он также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

В апреле сенаторы Совета Федерации России одобрили изменения в законодательстве, согласно которым лица, принимавшие участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, признаются ветеранами боевых действий. Таким образом, статус ветерана или инвалида боевых действий смогут получить лица, входившие в состав Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований республик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.