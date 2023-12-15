В Ростове-на-Дону устраняют последствия ледяного дождя

63 ремонтные бригады работают над устранением последствий ледяного дождя в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«С начала этой недели в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 318 обращений ростовчан. Из них 289 — связаны с падениями деревьев из-за обледенения», — рассказал он.

За сутки в травмпункты обратилось 87 человек, от падения деревьев пострадали трое.

«На данный момент ликвидированы последствия 200 происшествий. На контроле остается 118 обращений», — добавил Логвиненко.

Он предупредил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели, и рекомендовал горожанам поменьше находиться на улице, исключить прогулки в парках и городских лесах, а также не парковать свои автомобили под деревьями и возле рекламных щитов.

В городе объявлен режим повышенной готовности, коммунальные службы города работают круглосуточно. За прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 тонн реагентов.

С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области прошел ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. В нескольких районах области занятия в школах перевели на дистанционный формат.

На сетях АО «Донэнерго» ликвидируют последствия 8 обрывов линий электропередач. Произошло повторное отключение электричества в мкр. Александровка из-за аварии на линии. Без света остались 38 тысяч жителей. Энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время котельные снова переключают на резервные источники питания.

Идет восстановление электроснабжения 5 котельных в Железнодорожном, Октябрьском, Пролетарском районах.

В работе «Ростгорсвета» — 17 заявок по обрывам на сетях наружного освещения, работают 9 бригад. На сетях водоканала зафиксировано 7 крупных порывов. В устранении задействованы 33 аварийно-восстановительные бригады, 147 человек и 93 единицы техники.

Главой города оставлена задача максимально оперативно устранить все аварии. Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.