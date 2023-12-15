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Центробанк России повысил ключевую ставку до 16% годовых

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Дирекция Центробанка РФ на заседании в пятницу, 15 декабря, приняла решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%», — указано в сообщении.

Таким образом, показатель поднялся в пятый раз кряду. Как отметили в ЦБ, что в текущей ситуации рост ВВП в 2023 году превзойдет октябрьский прогноз и превысит 3%.

«​Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — пояснили в пресс-службе, указав, что в отдельных сегментах кредитного рынка наблюдаются признаки замедления активности.

Между тем общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими.

Также, согласно прогнозу регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и в перспективе будет находиться вблизи 4%.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. С поднятием ключевой ставки повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса, что позволяет выгоднее открывать вклады и сберегать. При этом цены растут медленнее, инфляция замедляется.

Ключевая ставка ЦБ РФ: когда заседание в декабре, чего ждать
Показатель может быть повышен в пятый раз за год

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что рынок ожидал роста ключевой ставки. Ее повышение на 1 процентный пункт, до 16%, было базовым сценарием для 11 из 16 опрошенных «Известиями» представителей рынка. При этом две финансовые организации допустили сохранение показателя в 15% — ПСБ и ДОМ.РФ. В ОТП Банке выразили мнение, что, если инфляция незначительно превысит прогноз ЦБ РФ, роста ставки на 0,5 процентного пункта будет достаточно для завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время в «Зените» и «Абсолюте» не исключили увеличения показателя до 17%.

До этого, 7 декабря, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки. Она отметила, что дешевые кредиты получают «избранные», а платят за них все остальные.

В конце октября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.

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