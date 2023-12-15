Три ледовые переправы открыли на территории Красноярского края

На территории Красноярского края открыли сразу три ледовые переправы. Об этом региональная Служба спасения сообщает 15 декабря в своем Telegram-канале.

Две переправы ввели в эксплуатацию в Боготольском районе и одну — в Большеулуйском. Таким образом, на сегодняшний день в регионе действуют девять ледовых переправ.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, всего в этом сезоне на территории Красноярского края планируется открыть 116 переправ.

Ранее 15 декабря сообщалось, что в Забайкальском крае открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Она расположена в Газимуро-Заводском районе.