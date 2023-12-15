Связь с российскими дальнобойщиками потеряли из-за метели в Казахстане

Казахстан накрыла сильная метель, из-за которой российские дальнобойщики застряли в Алакольском районе. Они уже несколько часов не выходят на связь, сообщил 15 декабря «Известиям» руководитель транспортной компании Алексей Лабзов.

«Выполняя международную автомобильную перевозку, российская транспортная компания оказалась в снежном плену в республике Казахстан. Маршрут, пролегавший по территории казахстанских степей, вчера оказал нам сложную непреодолимую миссию. В связи с тем дорога была перекрыта. В какой-то момент специальные службы Казахстана посчитали, что движение транспорта может быть продолжено, и пропустили семь сцепок. В связи с тем, что впереди идущие транспортные средства сломались, весь караван объехать сцепку не смог и все остановились», — сказал он.

По его словам, к спасению водителей отправили спецтехнику. На момент последнего выхода в эфир с диспетчерами компании водители чувствовали себя удовлетворительно. Сообщается, что они смогли завести тягач, сейчас они отогреваются.

«Имеем информацию, что порядка 20 км осталось спецтехнике МЧС Казахстана до места спасения всех водителей, которых требуется вызволить из снежного плена. Но с водительским составом связи нет в течение трех часов уже. Будем надеяться, что спецтехника как можно скорее доедет и всё закончится благополучным спасением», — заключил он.

В распоряжении «Известий» также оказались кадры с места событий. На видео, снятом из кабины одной из машин, видно занесенную снегом дорогу и стоящую впереди фуру. Метель настолько сильная, что местами на кадрах не видно ничего, кроме белой пелены.

Ранее в этот день госкорпорация «Роскосмос» представила снимок циклона «Ваня», который принес рекордные снегопады в Центральную Россию. Он образовался над территорией Молдавии, после чего перешел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном. Сообщается, что к началу выходных в Москве высота сугробов достигнет полуметра.

Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала, что снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах столицы. Один из участников дорожного движения поделился, что из-за пробок на МКАД решил изменить маршрут и попал в аварию.