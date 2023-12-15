Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС проведет новый саммит по Украине в начале 2024 года
Мир
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
Мир
WP указал на негативные последствия для Евросоюза из-за вступления Украины
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Армия
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
Мир
Конгресс США ограничил полномочия президента по выводу страны из НАТО
Политика
В ГД раскритиковали Шольца за предложение Орбану сходить за кофе в ходе голосования
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударах по двум контейнеровозам
Экономика
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Глава МВД Польши обвинил во лжи комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском
Мир
CNN предрек Украине поражение к лету 2024 года без помощи Запада
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Мир
Французский генерал предрек ВСУ тяжелую ситуацию на фронте после зимы
Пресс-релизы
Специального корреспондента «Известий» наградили на «Премии Рунета»
Сюжет:

Связь с российскими дальнобойщиками потеряли из-за метели в Казахстане

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстан накрыла сильная метель, из-за которой российские дальнобойщики застряли в Алакольском районе. Они уже несколько часов не выходят на связь, сообщил 15 декабря «Известиям» руководитель транспортной компании Алексей Лабзов.

«Выполняя международную автомобильную перевозку, российская транспортная компания оказалась в снежном плену в республике Казахстан. Маршрут, пролегавший по территории казахстанских степей, вчера оказал нам сложную непреодолимую миссию. В связи с тем дорога была перекрыта. В какой-то момент специальные службы Казахстана посчитали, что движение транспорта может быть продолжено, и пропустили семь сцепок. В связи с тем, что впереди идущие транспортные средства сломались, весь караван объехать сцепку не смог и все остановились», — сказал он.

По его словам, к спасению водителей отправили спецтехнику. На момент последнего выхода в эфир с диспетчерами компании водители чувствовали себя удовлетворительно. Сообщается, что они смогли завести тягач, сейчас они отогреваются.

«Имеем информацию, что порядка 20 км осталось спецтехнике МЧС Казахстана до места спасения всех водителей, которых требуется вызволить из снежного плена. Но с водительским составом связи нет в течение трех часов уже. Будем надеяться, что спецтехника как можно скорее доедет и всё закончится благополучным спасением», — заключил он.

В распоряжении «Известий» также оказались кадры с места событий. На видео, снятом из кабины одной из машин, видно занесенную снегом дорогу и стоящую впереди фуру. Метель настолько сильная, что местами на кадрах не видно ничего, кроме белой пелены.

Снежный фарс: после метелей Россию ждут магнитные бури и оттепель
В чем причина накрывших страну погодных аномалий

Ранее в этот день госкорпорация «Роскосмос» представила снимок циклона «Ваня», который принес рекордные снегопады в Центральную Россию. Он образовался над территорией Молдавии, после чего перешел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном. Сообщается, что к началу выходных в Москве высота сугробов достигнет полуметра.

Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала, что снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах столицы. Один из участников дорожного движения поделился, что из-за пробок на МКАД решил изменить маршрут и попал в аварию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023