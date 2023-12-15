Ключи от нового жилья взамен аварийного передали 57 корсаковцам

В Корсаковском городском округе Сахалинской области по программе переселения из аварийного жилья 57 семей получили ключи от новых квартир. Об этом администрация горокруга сообщает 15 декабря.

Квартиры с отделкой люди получили в новостройке по улице Лермонтова, 26/5. В помещениях уже выполнен косметический ремонт, установлена сантехника, водонагреватели и электроплиты на кухне.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, девятиэтажку возвели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего с 2019 года в Корсаковском районе построено 20 домов для переселенцев из аварийного жилфонда.

За последние пять лет в районе удалось расселить более 40 тыс. кв. м аварийного жилья, в новые квартиры переехали 957 семей.