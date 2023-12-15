Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС проведет новый саммит по Украине в начале 2024 года
Мир
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
Мир
WP указал на негативные последствия для Евросоюза из-за вступления Украины
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Армия
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
Мир
Конгресс США ограничил полномочия президента по выводу страны из НАТО
Политика
В ГД раскритиковали Шольца за предложение Орбану сходить за кофе в ходе голосования
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударах по двум контейнеровозам
Экономика
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Глава МВД Польши обвинил во лжи комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском
Мир
CNN предрек Украине поражение к лету 2024 года без помощи Запада
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Мир
Французский генерал предрек ВСУ тяжелую ситуацию на фронте после зимы
Пресс-релизы
Специального корреспондента «Известий» наградили на «Премии Рунета»

Логвинов назвал согласие на переговоры об Украине шагом к саморазрушению ЕС

Логвинов: согласие на переговоры о приеме Украины — шаг к саморазрушению Евросоюза
0
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласие на переговоры о приеме Украины стало шагом к саморазрушению Евросоюза (ЕС), об этом заявил ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя итоги саммита 15 декабря.

«Евросоюз сделал важный шаг на пути к саморазрушению», — заявил он.

Российский дипломат подчеркнул, что не существует даже прогнозов никаких «позитивных эффектов от приема Украины», а все решения принимаются только ради противодействия России, игнорируя издержки.

Логвинов заявил, что старт переговоров с Украиной позволит запустить процесс реформирования Евросоюза, который серьезно ограничит суверенитет его стран-членов, лишая евростолицы права вето.

«То есть иррациональное для Евросоюза решение по Украине имеет вполне четкую логику для Еврокомиссии, которая надеется таким образом значительно расширить полномочия Брюсселя», — подчеркнул Логвинов.

Попали в бан: Австрия вслед за Венгрией и Словакией не захотела видеть Украину в ЕС
В Вене считают, что Киев не должен получать привилегий по сравнению с другими кандидатами

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. При этом Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС проведет новый саммит по Украине для обсуждения финансовых проблем в начале 2024 года. Он отметил, что 26 из 27 стран ЕС решили поддержать пересмотр многолетнего бюджета, но чтобы согласовать €50 млрд для помощи Украине необходимо единогласие.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение денег Киеву из бюджета ЕС не отвечает интересам Будапешта, так как в таком случае придется отдать часть причитающихся Венгрии средств.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023