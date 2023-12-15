Логвинов назвал согласие на переговоры об Украине шагом к саморазрушению ЕС

Согласие на переговоры о приеме Украины стало шагом к саморазрушению Евросоюза (ЕС), об этом заявил ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя итоги саммита 15 декабря.

«Евросоюз сделал важный шаг на пути к саморазрушению», — заявил он.

Российский дипломат подчеркнул, что не существует даже прогнозов никаких «позитивных эффектов от приема Украины», а все решения принимаются только ради противодействия России, игнорируя издержки.

Логвинов заявил, что старт переговоров с Украиной позволит запустить процесс реформирования Евросоюза, который серьезно ограничит суверенитет его стран-членов, лишая евростолицы права вето.

«То есть иррациональное для Евросоюза решение по Украине имеет вполне четкую логику для Еврокомиссии, которая надеется таким образом значительно расширить полномочия Брюсселя», — подчеркнул Логвинов.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. При этом Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС проведет новый саммит по Украине для обсуждения финансовых проблем в начале 2024 года. Он отметил, что 26 из 27 стран ЕС решили поддержать пересмотр многолетнего бюджета, но чтобы согласовать €50 млрд для помощи Украине необходимо единогласие.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение денег Киеву из бюджета ЕС не отвечает интересам Будапешта, так как в таком случае придется отдать часть причитающихся Венгрии средств.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.