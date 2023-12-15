«Роскосмос» показал снимок принесшего рекордные снегопады циклона «Ваня»

Госкорпорация «Роскосмос» 15 декабря представила снимок циклона «Ваня», который принес рекордные снегопады в Центральную Россию.

Снимок был сделан космическим аппаратом «Метеор-М». По данным госкорпорации, «Ваня» образовался над территорией Молдавии, после чего перешел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном.

«Сегодня непогода обрушилась на Московскую область — отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 м/с», — предупредил «Роскосмос» в Telegram-канале.

Корпорация по космической деятельности также сообщила, что к началу выходных в столице высота сугробов достигнет полуметра. При этом уже к концу недели ожидается высокая влажность, температура повысится до нуля.

Об обрушения циклона «Ваня» на Москву сообщалось ранее в этот день. Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала, что снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах.

Один из участников дорожного движения поделился, что из-за пробок на МКАД решил изменить маршрут и попал в аварию.

Накануне пресс-служба «Яндекс Погоды» сообщила, что в выходные, 16 и 17 декабря, в Москве ожидается снегопад, а в воскресенье температура воздуха поднимется выше нуля. Среди крупных российских городов самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь воздух прогреется до +6…+12 градусов.