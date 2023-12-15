Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 15 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, что на данный момент объединение не в состоянии принять Украину.

«Мы очень далеки от эффективного расширения и включения в свой состав Украины. В любом случае любое расширение потребует глубокой реформы наших правил», — передает L'Indépendant слова французского лидера.

Он также выразил надежду на то, что Венгрия изменит свое решение о блокировании €50 млрд для Украины, и допустил, что обсуждение помощи Киеву может сдвинуться с мертвой точки в январе или феврале 2024 года.

Ранее в этот день The Washington Post сообщила, что Украина в случае вступления в Евросоюз станет пятой по численности населения и при этом беднейшей страной объединения. Кроме того, включение Украины потребует реформирования ключевых институтов ЕС, уточнило издание

Итальянская газета La Repubblica, в свою очередь, сообщила в этот же день, что без финансирования со стороны США и Евросоюза Украина рискует обанкротиться к марту 2024 года. По прогнозам Брюсселя и Киева, в случае отсутствия поддержки 1 марта станет «днем краха» украинского государства.

15 декабря стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. В частности, план поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован в июне 2023 года. 14 декабря европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС).