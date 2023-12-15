«Известия» показали ситуацию около вновь закрытого КПП на границе РФ с Финляндии

Десятки людей два дня продолжают ждать в очереди на переход российско-финской границы у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа»), сообщил 15 декабря корреспондент «Известий» с места.

На кадрах можно увидеть, что в связи с инициированными Финляндией ограничениями очередь уже растянулась более чем на сотню метров от пункта пропуска. Люди вынуждены стоять на улице в минусовую температуру практически без движения. При этом движения очереди не наблюдается.

Накануне Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия, сняв ограничения на их работу и открыв пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». После этого в страну прибыло как минимум девять беженцев. По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.

Позже в этот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП менее чем через сутки, с 15 декабря. На фоне этого вечером 14 декабря на границе у КПП «Торфяновка» скопилась очередь из десятков людей с велосипедами, желающих попасть в Финляндию.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.