Театр кукол имени Анисимова модернизировали в Находке

В Находке (Приморский край) после масштабной реконструкции открылся театр кукол имени Геннадия Анисимова. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве региона.

«Модернизация здания началась еще в апреле 2023 года. Практически за восемь месяцев рабочие починили крышу и перекрытия, привели в надлежащий вид фасад и внутренние помещения, а также заменили все системы жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

По словам директора театра Натальи Алейниковой, в здании создали новые комнаты отдыха, гримерные, душевую. В зрительном зале сейчас насчитывается 115 мест, но планируется установить еще 30.

Стоимость работ составила порядка 40 млн рублей. Часть средств потратили на новое световое и звуковое оборудование.