В Красноярске определили подрядчика на ремонт стелы в парке «Гвардейский»
Власти Красноярска определили подрядчика на ремонт памятной стелы в парке «Гвардейский». Об этом сообщает городская администрация.
Контракт на работы будет заключен с ООО «НПМ». Подрядчику предстоит привести в порядок бетонную конструкцию, сохранив при этом все исторические элементы.
Из городского бюджета на ремонт направят 15 млн рублей. Ожидается, что работы начнутся в апреле 2024 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
«Памятная стела в парке «Гвардейский» установлена в честь героев, отправившихся на фронт в первые годы Великой Отечественной войны. Она располагается на месте формирования в 1939–1941 годах 119/17-й гвардейской дивизии», — говорится в сообщении властей.
Бетонная стела в парке «Гвардейский» является объектом культурного наследия регионального значения. В этом месте традиционно проводятся памятные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Однако в 2024 году в связи с восстановительными работами торжественный митинг 9 мая состоится в другом месте в том же парке.