Угрожавший убить жену приморец устроил стрельбу и ранил полицейского

Ранее судимый пьяный житель Приморья, угрожавший убить жену, устроил стрельбу и ранил полицейского, сообщило 15 декабря в Тelegram-канале управление МВД РФ по региону.

По данным ведомства, жительница приморской Находки в 21:20 (14:20 мск) сообщила в полицию, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош и угрожает убить ее из охотничьего ружья.

«Увидев стражей порядка, мужчина произвел выстрел из ружья в их направлении, причинив ранение одному из сотрудников <...> 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован», — говорится в сообщении.

49-летнего злоумышленника задержали. Пострадавший полицейский находится в стабильном состоянии.

Ранее, 9 декабря, в Москве два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского. Предварительно, один из пострадавших получил огнестрельное ранение щеки, второй — ранение по касательной в голову. Мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудников, задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.