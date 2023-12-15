Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС проведет новый саммит по Украине в начале 2024 года
Мир
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
Мир
WP указал на негативные последствия для Евросоюза из-за вступления Украины
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Армия
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
Мир
Конгресс США ограничил полномочия президента по выводу страны из НАТО
Политика
В ГД раскритиковали Шольца за предложение Орбану сходить за кофе в ходе голосования
Мир
Йеменские хуситы заявили об ударах по двум контейнеровозам
Экономика
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Глава МВД Польши обвинил во лжи комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском
Мир
CNN предрек Украине поражение к лету 2024 года без помощи Запада
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Мир
Французский генерал предрек ВСУ тяжелую ситуацию на фронте после зимы
Пресс-релизы
Специального корреспондента «Известий» наградили на «Премии Рунета»

Альянс по защите детей в цифровой среде представил единую базу знаний по цифровой безопасности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

15 и 16 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге впервые проходит образовательный марафон «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде. Одним из главных событий первого дня марафона стала презентация флагманского проекта Альянса — образовательного портала по цифровой безопасности «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний» (cifrateka.ru). На новой платформе в открытом доступе размещена информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться. Темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов по теме цифровой безопасности в поиске «Яндекса». Ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей.

«Мы выяснили, что около 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые вызовы и как защитить себя в интернете. Именно поэтому мы решили разработать единую базу знаний, которая поможет детям, родителям и учителям найти ответы на все волнующие их вопросы по теме безопасности в сети», – отметила Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Первые темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов о цифровой безопасности в поиске «Яндекса». Это помогло подобрать наиболее полезные темы, которые интересны пользователям. Так, самыми популярными стали вопросы про кибербуллинг (33%), зависимость от интернета (25%), игровую зависимость (21%) и мошенничество в Сети (11%).

В библиотеке практических знаний можно будет не только найти справочную информацию о конкретной теме, но и советы экспертов из ведущих технологических компаний — основателей Альянса. Кроме того, на портале предусмотрена интерактивная механика взаимодействия с аудиторией: квизы и тесты помогут детям и взрослым лучше запомнить прочитанный материал, а также определить, информация о какой проблеме или угрозе в Сети будет наиболее актуальна для каждого пользователя на текущий момент. На самом портале будет доступна форма обратной связи. Пользователи смогут сами рассказывать об интересующих их вопросах, а эксперты Альянса — разрабатывать релевантные варианты решения.

«ЦИФРАтека» будет регулярно наполняться полезным контентом и сервисами по цифровой безопасности. Компании — основатели Альянса по защите детей в цифровой среде продолжат расширять базу практических знаний новыми эффективными решениями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023