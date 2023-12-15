Альянс по защите детей в цифровой среде представил единую базу знаний по цифровой безопасности

15 и 16 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге впервые проходит образовательный марафон «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде. Одним из главных событий первого дня марафона стала презентация флагманского проекта Альянса — образовательного портала по цифровой безопасности «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний» (cifrateka.ru). На новой платформе в открытом доступе размещена информация об угрозах в интернете и советы, как с ними бороться. Темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов по теме цифровой безопасности в поиске «Яндекса». Ресурс объединяет статьи экспертов, практические советы, онлайн-квизы и полезные сервисы для детей, родителей и учителей.

«Мы выяснили, что около 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые вызовы и как защитить себя в интернете. Именно поэтому мы решили разработать единую базу знаний, которая поможет детям, родителям и учителям найти ответы на все волнующие их вопросы по теме безопасности в сети», – отметила Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Первые темы для портала были выбраны на основе наиболее часто задаваемых вопросов о цифровой безопасности в поиске «Яндекса». Это помогло подобрать наиболее полезные темы, которые интересны пользователям. Так, самыми популярными стали вопросы про кибербуллинг (33%), зависимость от интернета (25%), игровую зависимость (21%) и мошенничество в Сети (11%).

В библиотеке практических знаний можно будет не только найти справочную информацию о конкретной теме, но и советы экспертов из ведущих технологических компаний — основателей Альянса. Кроме того, на портале предусмотрена интерактивная механика взаимодействия с аудиторией: квизы и тесты помогут детям и взрослым лучше запомнить прочитанный материал, а также определить, информация о какой проблеме или угрозе в Сети будет наиболее актуальна для каждого пользователя на текущий момент. На самом портале будет доступна форма обратной связи. Пользователи смогут сами рассказывать об интересующих их вопросах, а эксперты Альянса — разрабатывать релевантные варианты решения.

«ЦИФРАтека» будет регулярно наполняться полезным контентом и сервисами по цифровой безопасности. Компании — основатели Альянса по защите детей в цифровой среде продолжат расширять базу практических знаний новыми эффективными решениями.