Пять комплексов весогабаритного контроля начнут работать на дорогах Приморья

В Приморском крае из тестового режима выводят пять комплексов весогабаритного контроля. Они начнут полноценно работать 16 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автоматические комплексы построены на подъезде в аэропорту Владивостока в районе Артема, на дороге Раздольное – Хасан недалеко от поселка Бамбурово, на дороге Шкотово – Партизанск в районе села Новая Москва, на дороге Артем – Находка – порт Восточный на участке между Фокино и Душкино, а также на трассе Осиновка – Рудная Пристань возле Варфоломеевки.

«Чтобы ездить по дорогам, грузовой транспорт должен соответствовать законодательно закрепленным параметрам. Если груз превышает нормативы, на его перевозку требуется специальное разрешение», — уточняют в правительстве региона.

Автокомплекс весогабаритного контроля замеряет параметры грузовика и проверяет, есть ли у перевозчика разрешение на проезд, пишет ИА PrimaMedia. В случае выявления нарушений придется заплатить штраф. Деньги зачисляются в дорожный краевой фонд.