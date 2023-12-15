В ГД раскритиковали Шольца за предложение Орбану сходить за кофе в ходе голосования

Депутат Госдумы Алексей Чепа раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, предложившего венгерскому премьеру Виктору Орбану сходить за кофе во время рассмотрения вопроса о членстве Украины в Евросоюзе.

«Хамское поведение Шольца — это попытка протащить свою идеологию, что находит всё большее недовольство. Согласовать вступление Украины в ЕС без Венгрии невозможно. Я думаю, что и другие страны этому противятся, понимая, что дальнейшая эскалация конфликта будет приводить к еще большим экономическим последствиям, военно-политическим рискам», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

При этом он предположил, что ряд других стран выступают против членства Украины в ЕС, но не видят смысла в собственных высказываниях, зная категоричную позицию Венгрии.

«Венгрия занимает определенное положение, с учетом этого можно отсидеться за ее спиной», — заключил Чепа.

Инцидент произошел 15 декабря на саммите ЕС в Брюсселе. Шольц предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения зашли в тупик. Канцлер подчеркнул, что если Орбан не хочет соглашаться на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, то ему стоит ненадолго покинуть комнату, сообщает телеканал «Звезда».

Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит, передает НСН.

До этого, 15 декабря, юрист Карин Беше-Головко оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, то премьер-министр не покинул бы комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.