Украинская армия стоит на пороге тяжелой зимы, в то время как Россия подрывает уверенность западных союзников в победе Украины, заявил 14 декабря BFM TV французский генерал Жером Пеллистранди.

«Ситуация на фронте сложная: инициатива принадлежит России, а украинские силы всё больше уходят в оборону», — указал он.

По его словам, украинское контрнаступление провалено и далее Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться удерживать линию фронта.

Пеллистранди обратил внимание на то, что после зимы украинцы не смогут атаковать.

Всё это происходит в момент, когда США и Запад сомневаются в продолжении военной помощи Киеву, а Москва уверенно говорит о неминуемой победе в конфликте, добавил генерал.

Ранее, 12 декабря, полковник Александр Перенджиев рассказал «Известиям», что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Киева, а признание этого факта украинскими властями говорит об ухудшающемся с каждым днем положении.

До этого, 11 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что надежды, возлагаемые Киевом на летнее контрнаступление, не оправдались. Кроме того, он признал тяжелое положение на фронте.

При этом 4 декабря газета The Washington Post заявила, что причинами провала контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Издание отметило, что руководство Киева колебалось и откладывало начало контрнаступления ВСУ, в то время как в администрации президента США Джо Байдена выступали с призывами с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

Еще в начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.