ЕС проведет новый саммит по Украине в начале 2024 года

Евросоюз проведет новый саммит в начале 2024 года по Украине для обсуждения финансовых проблем, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе 15 декабря.

Мишель подтвердил, что созовет специальный саммит ЕС в начале 2024 года для утверждения увеличения многолетнего бюджета союза, включая €50 млрд для Украины, сообщает ТАСС.

«Двадцать шесть стран ЕС решили поддержать пересмотр многолетнего бюджета, но нам необходимо единогласие. Для этого я созову специальный саммит в начале следующего года <…> нам необходимо согласовать €50 млрд для помощи Украине», — сказал он.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным странам пора осознать тупиковость их курса по Украине. По его словам, лучше это сделать поздно, чем никогда. Лавров отметил, что Москва слышит разговоры о том, что странам НАТО и ЕС пора сокращать помощь Киеву.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.14 декабря Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.