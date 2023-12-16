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Россияне назвали свои самые безрассудные поступки в 2023 году

Опрос: 44% россиян пожалели о своих безрассудных поступках в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, совершали ли россияне безрассудные поступки в 2023 году, и какие именно. Почти половина респондентов (44%) заявили, что пожалели о некоторых своих поступках. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 16 декабря.

Отмечается, что в исследовании приняло участие более 3,6 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.

Почти половина опрошенных россиян (43%) признались, что совершали необдуманные поступки в 2023 году. Женщины чаще мужчин указывали, что совершали покупки,— 46% и 35% соответственно.

При этом 44% респондентов рассказали, что пожалели о некоторых поступках, а 20% — обо всех. 35%, наоборот, не жалеют о них в 2023 году.

Самым популярным вариантом стали спонтанные покупки — его отметили 43% опрошенных. Четверть участников исследования (25%) рассказали, что ссорились с близкими и родственниками, а 18% уверены, что необдуманно взяли кредит.

Немного меньше россиян (17%) считают безрассудством смену работы, а 14% опрошенных отметили конфликты с коллегами или руководством. 7% респондентов считают, что зря начали делать ремонт в квартире или доме, а 6% совершили безрассудное путешествие.

Ненужные обучающие курсы в 2023 году купили 5% участников исследования, 4% неудачно переехали, а 3% — изменили свою внешность. Еще по 3% считаю, что безрассудно развелись с супругом и, наоборот, вступили в брак. Интересно, что об этих поступках чаще жалели женщины, чем мужчины.

Также 3% уверены, что было нерационально завели домашнее животное. По 1% опрошенных россиян отметили такие поступки в 2023 году, как открытие бизнеса, покупку телефона, переход на фриланс и покупку автомобиля.

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13 декабря аналитики «Работа.ру» поделились с «Известиями» результатами своего исследования среди представителей российских компаний из всех округов страны. Полученные данные показали, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу. Чаще всего повышать оплату труда собираются работодатели из сфер IТ, строительства и торговли.

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