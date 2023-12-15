Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль

Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль, повышать скорость перевозок, качество и удобство для пассажиров, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, надо думать и надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Всё это в числе наших задач», — сказал он, выступая на Железнодорожном съезде.

Российский лидер указал на то, что устойчивая и надежная работа российских железных дорог определяет динамику развития всей страны, качество национальной экономики и ее глобальную конкурентоспособность.

«Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей», — подчеркнул Путин.

В этот же день Путин дал старт движению на новой железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области. Новая ветка соединит Октябрьскую железную дорогу со строящимся портом Лавна на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива. Полный ввод линии в эксплуатацию планируется в 2024 году.

До этого, в конце августа, замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил, что завершение строительства и запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург намечены на 2028 год. Пассажиры смогут добраться по ней из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут.

В том же месяце Минтранс сообщил, что прорабатывает варианты развития сети ВСМ помимо направления Москва – Санкт-Петербург. Для реализации проекта планируют создать рабочую группу, в которую войдут организации и представители субъектов РФ.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.