Первую в этом сезоне ледовую переправу открыли в Забайкалье
В Забайкальском крае открыли первую в этом сезоне ледовую переправу. Она расположена в Газимуро-Заводском районе, сообщает региональное ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.
На переправе размещены дорожные знаки и аншлаги с правилами пользования дорогой, оборудован спасательный пост со всеми необходимыми средствами спасения на льду. Замеры толщины ледового полотна проводятся регулярно, пишет ИА ChitaMedia.
Всего на территории региона в этом зимнем сезоне планируется обустроить 25 ледовых переправ.
В Ямало-Ненецком автономном округе на этой неделе увеличили грузоподъемность главной ледовой переправы, связывающей Салехард и Лабытнанги. Выехать на лед могут автомобили массой до 5 т.