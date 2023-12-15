Эксперт объяснил рост долгов других стран перед Россией

Задолженность иностранных государств перед Россией выросла в прошлом году в основном за счет таких стран, как Бангладеш, Индия и Египет, рассказал «Известиям» 15 декабря партнер Capital Lab Евгений Шатов. По его словам, наращивание кредита в основном происходит за счет двух направлений: инвестиционные проекты в зарубежных странах или финансирования внешнеэкономических поставок.

«То есть по большей части это не предоставление живых денег, а реализация крупных строек или инвестиционных проектов, когда российские компании поставляют в другие страны товары, оказывают услуги или выполняют работы авансом», — объяснил Шатов.

Эксперт уточнил, что после введения санкций со стороны Запада Россия активно проводит переориентацию внешнеэкономической политики в сторону южноазиатского региона, где есть хороший потенциал роста. Он подчеркнул, что это огромный рынок, где присутствуют страны с быстрорастущей экономикой, поэтому Москва пытается расширить номенклатуру российского экспорта в этих странах и укрепить свое присутствие в регионе.

«В свою очередь, это приводит и к росту долга со стороны этих стран перед Россией. Учитывая тот факт, что санкции со стороны Запада только усугубляются, Россия и дальше будет наращивать сотрудничество со странами Южной Азии, наращивая объемы их кредитования. По данным правительства, в 2023 году Россия выдаст из федерального бюджета межгосударственных финансовых и экспортных кредитов на 431,6 млрд рублей, а на 2024 год выдача запланирована на уровне 468,5 млрд рублей ($5,2 млрд)», — добавил Шатов.

Ранее в этот день сообщалось, что, по данным Всемирного банка, задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в прошлом году выросла на 8,7%, достигнув при этом $28,9 млрд. При этом по состоянию на конец 2022-го у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами.