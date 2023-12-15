В Красноуфимске младенец схватился за гирлянду и погиб от удара током
В Красноуфимске Свердловской области погиб младенец из-за поражения электрическим током от новогодней гирлянды. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
«14 декабря 2023 года в городе Красноуфимске произошел инцидент, связанный с гибелью мальчика 2022 г.р. от поражения электрическим током», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, установлено, что ребенок в момент трагедии находился в комнате один. Он потянул провод, подключенный к электросети, и в результате полученной травмы погиб.
В настоящее время СК проводит комплекс мероприятий, направленный на установление деталей произошедшего. Следователи осмотрели место инцидента, также были опрошены очевидцы, добавляют в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
До этого, 8 декабря, специалисты по пожарной безопасности производителя аэрозольных систем пожаротушения НПО «Соболевский завод» призвали отказаться от использования старых или неисправных гирлянд. Они подчеркнули, что гирлянды с нарушением целостности могут быть причиной пожара и несут смертельную опасность.