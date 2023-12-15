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Китайский бренд обуви Sprandi может вернуться в РФ

«Ъ»: бренд спортивной обуви Sprandi ищет путь в РФ и после ухода в 2009 году
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Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl
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Популярный в России в конце 1990-х годов китайский бренд спортивной обуви Sprandi ищет пути возвращения на российский рынок. Об этом 15 декабря пишет «Коммерсант».

Sprandi принадлежит китайскому производителю спортивной одежды и обуви Anta Sports. Бренд покинул Россию в 2009 году в связи с сокращением продаж в стране в экономический кризис и ростом долгов компании. При этом, по оценкам экспертов, спрос на спортивную обувь остается в стране на высоком уровне.

В сентябре 2023 года ООО «А Спорт», управляющее китайским производителем в РФ, получило ряд деклараций о соответствии на обувь марки, пишет издание со ссылкой на источник в Росаккредитации. Помимо этого, ООО «А Кэпитал», связанное с Anta Sports, учредило компанию, на которую зарегистрирован домен sprandi.su.

Sprandi позиционирует себя как альтернативу люксу, при этом относится к среднему ценовому сегменту.

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Ранее, 6 декабря, стало известно, что продукция компаний Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, будет продаваться в стране в сети магазинов ASP, запускаемой дистрибьютором западных спортивных брендов Lestate.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. В октябре компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек, а в ноябре стало известно, что, по данным Nasdaq, из-за приостановки бизнеса в РФ производитель лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на территории РФ. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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