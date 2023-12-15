В Иркутской области столкнулись 15 автомобилей

На Кайской горе в Иркутске произошло массовое ДТП с участием не менее 15 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«Движение на данном участке ограничено в обе стороны. Известно, что участниками аварии стали не менее 15 машин», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным причиной ДТП стала коммунальная авария. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе администрации Иркутска призвали водителей выбирать объездные пути или воздержаться от поездок в направлении ДТП.

В этот же день в Ханты-Мансийском автономном округе четыре человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками. По предварительной информации, водитель грузовика столкнулся с микроавтобусом, который выбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с другим большегрузом.

Ранее, 14 декабря, в массовом ДТП в Татарстане погибли трое. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение пяти автомобилей.